В четверг Антарктиду накроет первое солнечное затмение

Как сообщает NASA, это затмение можно будет увидеть в Антарктиде. Оно накроет окружающий ее океан, а также коснется Латинской Америки.

Также его можно будет увидеть в Бразилии, Парагвае, Уругвае, Чили и Аргентине. Вместе с тем украинцы его увидеть не смогут так же, как и во всем северном полушарии.

При этом NASA отметили, что это затмение будет неполным, поскольку солнце скроется из виду только наполовину.

Еще два солнечных затмения в 2018 году ожидаются 13 июля и 11 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 31 января, земляне смогут увидеть сразу три астрономические явления - лунное затмение, суперлуние и голубую Луну. Последний раз подобное случалось 30 декабря 1982 для Восточного полушария и 31 марта 1866 для Западного полушария. Как сообщают USAtoday и AccuWeather, полное лунное затмение смогут увидеть только жители центральной и западной частей Северной Америки.