Труханову грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет

При этом на данный момент прокуратура просит суд назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом в четверг, 15 февраля, во время заседания суда заявил прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

По его словам, в случае залога, прокурор просит обязать Труханова сообщать о местонахождении, сдать паспорта, не контактировать со свидетелями, а также носить средство электронного контроля. При этом прокурор пояснил, что сторона обвинения считает сообщение о подозрении обоснованным и, что Труханов может избежать правосудия.

Почти два месяца он находился за границей с целью избежания участия во вручении подозрения. Это говорит о том, что он имеет возможность при наличии заграничного паспорта с учетом имущественного состояния выехать за границу в кратчайшие сроки. Находясь на свободе он может давить на свидетелей, а также могут быть уничтожены, скрыты, искажены документы, которые касаются производства, - добавил Кравченко.

Напомним, сегодня Соломенский районный суд Киева избирает меру пресечения Труханову.

Как сообщал УРА-Информ, Назар Холодницкий вчера заявил, что для задержанного в среду,14 февраля, городского головы Одессы Геннадия Труханова прокуратура намерена просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.