Сретение Господне-2018: история и традиции праздника

Сретение - день введен в честь библейской истории о встрече праведного старца Симеона. В частности, одного из 72 живших в Иерусалиме толкователей-переводчиков Ветхого Завета — с младенцем-сыном Божьим Иисусом Христом на 40-й день после его рождения.

Известно, что Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветной традиции, принесла Младенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. В храме Младенца встретил праведный старец Симеон, взял Его на руки, благословил и пророчествовал о Спасителе: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля". Так и произошло Сретение, которое отмечает весь христианский мир 15 февраля.

Традиции

Отмечали Сретение с давних времен, а в VI веке в Византии этот праздник приобрел статус государственного.

В церкви в праздник Сретения отмечают еще и День православной молодежи. На некоторых приходах устраивают даже балы, где молодые люди имеют возможность познакомиться и пообщаться друг с другом.

Многие люди на Сретение стараются сходить в храм, на литургию, а также исповедаться и причаститься.

Пост для этого праздника не предусмотрен, но если 15 февраля припадает на среду или пятницу, то нужно соблюдать некоторые правила, которые касаются приема пищи. Как минимум, заменить мясо в рационе на рыбу.

Также наши предки говорили, что на Сретение зима борется с весной. Считалось, что если в этот день мороз, то он продержится еще долго, а весна будет прохладной.

Так как погода на Сретение была непредсказуемой, люди старались не выезжать из дома на большие расстояния. Верили, что если на Сретение в дорогу отправиться, то вернуться скоро не удастся.

Приметы

Если 15 февраля оттепель - весна будет ранняя и теплая; холод - весна холодная; выпадет снег - к затяжной, дождливой весне.

На Сретенье снежок - весною дождик.

На Сретенье лед начинает таять - "кафтан с шубой встречается".

Снег метет через дорогу - будет поздняя весна, а коли не метет, то ранняя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 14 февраля, практически во всем мире принято называть Днем всех влюбленных. Кроме того, этот праздник вошел в историю благодаря важным и знаменательным событиям.