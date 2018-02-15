Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В связи с сильными снегопадами, которые идут в горах Ивано-Франковской области уже несколько дней подряд, ожидается значительная опасность третье уровня. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского гидрометцентра.

Напомним, сегодня в Украине ожидается снежная погода. Синоптиками прогнозируются небольшие и умеренные осадки, на юге - преимущественно дожди.

Как сообщал УРА-Информ, на западе Украины ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-9 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.