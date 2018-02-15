18:50 15.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия готовилась дойти до Киева весной 2014 года, - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов утверждает, что российский Генштаб на весну 2014 года готовился начать полномасштабное наступления в Украине. Об этом он заявил во время допроса по делу о государственной измене Януковича.

Россия готовилась дойти до Киева весной 2014 года, - Турчинов

По его словам, на момент оккупации Крыма было на южном направлении было сосредоточено пять тыс человек, без техники и авиации, однако это был лишь отвлекающий маневр российских военных стратегов, настоящий удар готовился по северо-восточным областям Украины. 

Тогда, 28 февраля 2014 года и.о. министра обороны Тенюх доложил, что на восточной украино-российской границе сосредоточено более 200 тыс кадровых российских военных, танки, бронетехника, провизия и склады с боеприпасами. В планах российского командования была не только дестабилизация восточных регионов страны, но и дальнейшее продвижение вплоть до украинской столицы.

Своевременное реагирование СНБО позволило остановить российскую армию и взять курс на формирование новых ВСУ.

"Поэтому было принято решение на укрепление Киевского, Сумского, Харьковского, Донецкого направлений", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщалось в "Ура-Информ", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что Россия готовилась захватить Крымский полуостров еще до событий Революции Достоинства. 


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