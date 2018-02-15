Решение по экстрадиции Онищенко в Испании еще не приняли, - Енин

В Украине их подозревают в причастности к "газовым схемам". Об этом в интервью РБК-Украина в четверг утром, 15 февраля, рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

По его словам, процесс экстрадиции Онищенко сейчас продолжается. По данным ГПУ его уже вызывали в местные компетентные органы.

Вместе с тем пока неизвестно какие меры пресечения или обязательствах он взял перед испанскими органами, - пояснил Енин, добавив, что прокуратура старается не демонстрировать повышенный интерес к этому вопросу, чтобы не дать почву для обвинений в политическом характере уголовного преследования.

Вместе с тем заместитель генпрокурора пояснил, что ограничить передвижения Онищенко по шенгенской зоне достаточно сложно, если перед ним не поставлены определенные условия - например, появляться в соответствующие органы раз в какой-то промежуток времени или не покидать пределы города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Апелляционный суд Киева подтвердил законность запроса об экстрадиции Онищенко, который пыталась оспорить защита нардепа. На данный момент в Украине в отношении Онищенко ведется заочное следствие и готовится подозрение.