Первый деловой телеканал стал учасником в расследовании товаров на ОРДЛО - ФОТО, ВИДЕО

Об этом передает корреспондент "УРА-Информ". Отметим, что представители общественной организации совместно с телеканалом подали официальные запросы компаниям ТМ "Оболонь", ТМ "Перепелка" и ТМ "Coca-Cola", а также провели работу с производителями указанных товаров.

В результате всей проделанной роботы, практически положительного ответа не удалось получить. Поскольку, только официальное письмо пришло от компании водочного изделия ТМ "Перепелка". В частности, там рассказывается о неточных акцизах представленных товаров, а также о производстве, которое всяческими способами контролировало поставщиков.

Производственные мощности перечисленных предприятий находятся в Киевской области, о чем свидетельствуют этикетки, напечатанные на украинском языке.

Как утверждает председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар, соответствующие заявление компании - это в первую очередь "отписка" их деятельности.

"Руководство компании "Перепелка" считает, что якобы они все делают в рамках украинского законодательства. Мы будем совместно с органами следствия разбираться в этом вопросе. Если производители пойдут на встречу, то это будет лучше для всех. Если нет, то мы примем те меры и способ, который даст определенный результат", - заявил Гончар.

Добавим, что помимо представленных производителей есть ряд украинских производителей с фальсифицированной продукцией. К слову, компании, которые в условиях моратория действуют уже несколько лет на госпроверке продуктов питания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вопрос к специальным органам, которые контролируют перевоз целых эшелонов продукции на ОРДЛО до сих актуален. Кто за этим стоит и, почему украинская власть не принимает мер?