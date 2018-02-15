16:50 15.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье доставили 2000 доз вакцин от кори

Около две тысячи доз вакцины от кори, паротита, и краснухи получила Закарпатская область. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба Министерством здравоохранения.

На Закарпатье доставили 2000 доз вакцин от кори

Отметим, что в течение 1-2-х дней вакцины должны появиться в медицинских учреждениях и дети смогут получить свою прививку.

По информации ведомства, вакцинами поделилась Днепропетровская область. Также сообщается, что в конце февраля Минздрав ожидает поставки 220 тысяч вакцин, закупленных за средства государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

"Всего в этом году в Украину прибудут почти 2 млн бельгийской вакцины КПК", - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на юго-западе Франции была зафиксирована эпидемия кори, котороя призвела к гибели одного человека. Женщина скончалась в больнице города Пуатье. На момент смерти ей было 32 года.


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