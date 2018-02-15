Как взять срочный кредит в 2018 году

Чаще всего требуется небольшая сумма денег на покрытие текущих расходов, таких как оплата коммунальных счетов, медицинских услуг и прочее. Идти в банк за ссудой невыгодно, так как это отнимет много времени и потребует сбора большого количества документов: от справки с места работы, до договора о поручительстве. В таком случае обращение в банковское учреждение не имеет смысла, в отличие от подачи заявки в микрофинансовую организацию (МФО), позволяющую взять срочный кредит максимально быстро и с минимальным набором документов.

Почему сложно получить срочный займ в банке

Оформление ссуды в банке предполагает ряд формальных процедур, призванных удостоверить платежеспособность заемщика. Их необходимость вызвана, в первую очередь, процентом невозврата заемных средств, который, несмотря на увеличивающиеся объемы кредитования, остается достаточно высоким. Причиной этого является падение курса гривны и рост банковской процентной ставки по займам, которая не позволяет одной части украинцев брать ссуды, а другой их вовремя выплачивать. По данным Национального банка Украины, количество необслуживаемых займов за 2017 год в среднем составило 55,8% от общего объема. Аналитики исследовательского института финансовых рынков GfK предсказывают уменьшение количества проблемных займов почти на 10% на 2018 год, что все равно составит почти половину от всего объема кредитных средств.

Все сложности получения ссуды в банке идут на пользу микрофинансовым организациям (МФО), количество которых растет ежегодно и на 2018 год составляет 679 официально зарегистрированных компаний.

Причины обращения за срочным кредитом в МФО

В отличие от банковского займа, микрофинансовые компании не требуют от заемщика большого количества документов, что сильно экономит время и позволяет получить ссуды в день обращения. Кроме этого, МФО не интересуют цели расходования средств, а за их расходованием не осуществляется никакого контроля. Чаще всего украинцы берут экспресс-кредиты на:

- покупку малогабаритной бытовой техники;

- смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой электроники;

- оплату счетов за коммунальные, медицинские, юридические услуги;

- покупку одежды, мебели, бытовых предметов повседневного использования и прочее.

Потребность в средствах для удовлетворения вышеприведенных целей возникает у значительной части украинцев и может быть вызвана:

- задержкой зарплаты;

- сокращением;

- наличием другого кредита;

- временными финансовыми трудностями непредвиденного характера.

Одним из лидеров в отрасли микрокредитования является компания «ШвидкоГроші», выдающая срочные займы быстро и на выгодных условиях.

Почему стоит взять быстрый кредит в "ШвидкоГроші"

Для решения повседневных финансовых вопросов, компания предлагает удобный сервис онлайн-кредитования и возможность получения денег наличными в одном из офисов, имеющихся в 42 городах Украины.

Ориентируясь на заемщиков, компания предлагает:

- быстрое оформление займа на сайте в режиме онлайн;

- одобрение заявки с минимальным набором документов;

- сумму кредита до 5000 грн;

- срок погашения до 14 дней с возможностью пролонгации;

- доступность онлайн-сервиса с любого устройства, подключенного к сети интернет;

- возможность подачи заявки на сайте круглосуточно;

- погашение займа через личный кабинет на сайте, банковское отделение или терминал самообслуживания.

При возникновении срочной потребности в деньгах стоит обратиться в "ШвидкоГроші". Работая в соответствии с законодательством Украины, компания гарантирует своим клиентам безопасность всех финансовых операций и личных данных.