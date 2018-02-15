Информация о минировании здания суда в Николаеве не подтвердилась - ФОТО

Отмечается, что сегодня рано утром поступило сообщение о минировании здания Центрального районного суда г. Николаева. В тот момент персонал был срочно эвакуирован, а само здание было обследовано взрывотехниками.

Вообщем-то, после обследования взрывное устройство так и не нашли. Сейчас представители суда работают в штатном режиме. В свою очередь сотрудники полиции устанавливают лицо, которое предоставило ложное сообщение о минировании.

За такое правонарушение предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Николаеве неизвестный сообщил о заминировали Центральный районный суд. При этом неизвестный сообщил, что взрыв должен произойти через два часа.