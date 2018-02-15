ГПУ готовит документы на снятие неприкосновенности с некоторых депутатов по делу о "вышках Бойко"

Неделю назад прокуратура наложила арест на "вышки". Они рассматриваются в рамках уголовного дела, как вещественные доказательства преступления, а сама сделка по их приобретению была совершена при участии предприятий, связанных с преступной организацией.

Об этом в четверг утром, 15 февраля, в интервью изданию РБК-Украина сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. При этом он отметил, что

все имущество будет конфисковано после приговора суда.

Вместе с тем в прокуратуре уточнили, что на данный момент досудебное расследование еще не завершено и говорить об окончательных результатах пока рано, однако можно точно сказать, что Юрий Бойко в той или иной мере был осведомлен об этой сделке. В то же время, пока прямых доказательств по возможной финансовой выгоде Бойко от указанной преступной схемы мы не получили, - пояснил Енин, добавив, что однако на этом еще точка не поставлена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен обратится к Верховной Раде с просьбой снять неприкосновенность с бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз-Укриана" Евгения Бакулина. Речь идет о деле по "вышках Бойко", - пояснил он.