Экс-супруга нардепа Каплина: "Причина нашего развода – гомосексуальная ориентация Сергея"

Открытие реестра неплательщиков алиментов буквально приковало к этой теме внимание СМИ: в поисках "грязного белья" топ-персон редакции изучили огромные массивы информации. Одним из первых в фокус внимания СМИ попал народный депутат Сергей Каплин. Интернет-сайт "
По словам Маргариты, причиной ухода Сергея Каплина из семьи стала его гомосексуальная ориентация его свзь с неким Александром Шамотой. "Мы развелись около 5 лет назад, у нас двое детей: мальчик Марк, ему 9 и Лера ей 11. Дети остались со мной.
Для меня было шоком, когда я узнала о близкой связи Сергея с его фитнес-тренером - Александром Шамотой. Сейчас Александр стал одним из его ближайших помощников. Сергей много времени проводил в тренажерном зале. Похоже, его туда тянула не только забота о своем здоровье». Экс-супруга Сергея Каплина утверждает, что он не общается с детьми и вообще не интересуется ими: «Это дешёвая подделка - фотошоп. Он не интересуется их жизнью и до сих пор живет со своим другом Шамотой".
В комментарии изданию Маргарита также отметила, что вынуждена была бежать в Россию вместе с детьми, так как требования к Сергею Каплину о выплате алиментов спровоцировали угрозы в ее адрес. «Конечно, я неоднократно пыталась связаться с Сергеем. "Предпочтения» моего мужа – это теперь его личное дело. Но он по-прежнему их отец. Пусть у нас с ним не сложилось, но дети то растут. И самой растить двоих – ну извините меня… А когда я стала проявлять настойчивость – мне «намекнули», что лучше бы я помалкивала на эту тему".
Источник: "Аргументум"
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