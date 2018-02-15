Брюссель обвинил Twitter и Facebook в нарушении правил Евросоюза

Об этом сообщает агентство dpa.

Еврокомиссия опубликовала документ, в котором прописано, что руководство соцсетей отказывается выполнять предписания Евросоюза.

Европейское ведомство указывает, что Twitter по-прежнему изменяет свои условия для пользователей, не информируя их об этом. Кроме того, по его данным, как Twitter, так и Facebook без уведомления пользователей удаляют загруженный ими контент.

Согласно документу, сфера защиты прав потребителей находится в ведении национальных властей и Еврокомиссия не имеет права штрафовать в случае нарушений.

В частности, европейские пользователи должны были получить право обращаться в суд на соцсети в своих странах.

Кроме того, согласно европейскому законодательству, необходимо соответствующим образом помечать рекламу и спонсированные материалы. Эти требования всеми компаниями были выполнены, указала Еврокомиссия.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в сети появился рейтинг популярных социальных площадок, которыми пользуются по всему миру.