12:41 15.02.2018 | Общество | Новости
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Германии не хватает военной техники для операций НАТО

У Минобороны Германии могут возникнуть сложности с выполнением обязательств перед НАТО в связи с нехваткой танков и авиации. Об этом сообщает издание Die Welt.

Германии не хватает военной техники для операций НАТО

Отмечается, что в следующем году Германия должна возглавить Силы быстрого реагирования НАТО в Восточной Европе. Однако пока ей не хватает для этого боеспособных танков.

Согласно документу, девятая танковая бригада в Мюнстере, на которую возложена эта задача, пока располагает 9 из 44 необходимых боевых танков Leopard-2. Из 14 боевых машин пехоты Marder готовы к выполнению задач только три.

Предполагается, что причиной такой ситуации является недостаток запчастей и высокая стоимость обслуживания техники. Помимо техники немецкой армии не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных машин, зимней одежды и бронежилетов.

Армия сейчас пытается покрыть недостачу за счет других подразделений, однако это означает торможение работы других частей Бундесвера.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Верховной Рады Андрей Парубий одобрил принятый парламентом закон №7428 о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия военных учениях в 2018 году.

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