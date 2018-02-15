Германии не хватает военной техники для операций НАТО

Отмечается, что в следующем году Германия должна возглавить Силы быстрого реагирования НАТО в Восточной Европе. Однако пока ей не хватает для этого боеспособных танков.

Согласно документу, девятая танковая бригада в Мюнстере, на которую возложена эта задача, пока располагает 9 из 44 необходимых боевых танков Leopard-2. Из 14 боевых машин пехоты Marder готовы к выполнению задач только три.

Предполагается, что причиной такой ситуации является недостаток запчастей и высокая стоимость обслуживания техники. Помимо техники немецкой армии не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных машин, зимней одежды и бронежилетов.

Армия сейчас пытается покрыть недостачу за счет других подразделений, однако это означает торможение работы других частей Бундесвера.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Верховной Рады Андрей Парубий одобрил принятый парламентом закон №7428 о допуске иностранных военных на территорию Украины для участия военных учениях в 2018 году.