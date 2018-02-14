07:59 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВСП уволил судью, выносившую решения об аресте активистов Евромайдана

Высший совет правосудия во вторник, 13 февраля, принял решение об увольнении судьи Подольского районного суда города Киева Натальи Негановой.

ВСП уволил судью, выносившую решения об аресте активистов Евромайдана

Соответствующее решение принято в связи с тем, что именно она принимала решение об аресте активистов Евромайдана. Как сообщает пресс-служба ВСП, основанием привлечения судьи Негановой к дисциплинарной ответственности послужили установленные Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на рассмотрении в украинских судах находятся дела 280 лиц, причастных к насилию на Майдане Независимости во время протестов 2013-2014 - от избиения до убийства. Луценко пообещал, что этот год "ознаменуется заочными делами" не только над Януковичем, но и против лиц, причастных к экономических и общеуголовным преступлениям.

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