ВСП уволил судью, выносившую решения об аресте активистов Евромайдана

Соответствующее решение принято в связи с тем, что именно она принимала решение об аресте активистов Евромайдана. Как сообщает пресс-служба ВСП, основанием привлечения судьи Негановой к дисциплинарной ответственности послужили установленные Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия факты нарушения закона, допущенные судьей во время рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, который принимал участие в массовых акциях протеста, имевших место в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на рассмотрении в украинских судах находятся дела 280 лиц, причастных к насилию на Майдане Независимости во время протестов 2013-2014 - от избиения до убийства. Луценко пообещал, что этот год "ознаменуется заочными делами" не только над Януковичем, но и против лиц, причастных к экономических и общеуголовным преступлениям.