21:56 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Война в Донбассе имеет признаки навязанного извне конфликта, - Хуг

Война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта.

Война в Донбассе имеет признаки навязанного извне конфликта, - Хуг

Несмотря на периоды прекращения огня на Донбассе ситуация далека от мирной и боевые действия могут вспыхнуть в любое время. Такое мнение высказал в среду, 14 февраля, в интервью "Голосу Америки" первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, гражданское население не рассматривает жителей территорий на противоположной стороне врагами. Кроме того, Хуг подчеркнул, что около 40 тысяч человек ежедневно пересекают фронтовую полосу.

Вместе с тем Хуг отметил, что боевики на Донбассе используют режим тишины для подготовки к новым военным действиям. Во время перемирий они копают новые окопы и минируют территории, - пояснил он, добавив, что за четыре года своей работы в ОСММ он не увидел перелома в конфликте, а стороны находятся в постоянной боевой готовности и могут "вступать в конфликт без задержек".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 января Хук заявил, что срок действия специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Поэтому миссия уже в марте может покинуть Украины.

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