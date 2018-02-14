04:00 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области на взятке попались двое силовиков - ФОТО

Полиция в Винницкой области задержала начальника одного из отделений полиции и первого заместителя руководителя одной из местных прокуратур области.

В Винницкой области на взятке попались двое силовиков - ФОТО

Офицеры попались на взятке. Как сообщает во вторник, 13 февраля, пресс-центр Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что подозреваемые организовали механизм получения денег от местных жителей за "решение вопроса" о закрытии уголовных дел. При этом в качестве посредников для передачи денег чиновники привлекли двух частных предпринимателей.

Было задокументировано получение должностными лицами трех тысяч долларов от коммерсанта, который обвинялся в подделке служебных документов.

Сотрудники СБУ задержали четырех фигурантов дела в разных местах области после получения всей суммы взятки.

Задержанным грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киевской области в понедельник, 12 февраля, задержала арбитражного управляющего. Чиновник был задержан при получении 15 тысяч долларов взятки. Как сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, мужчина попался на "горячем".

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