В Украине из-за непогоды остаются обесточенными три населенных пункта

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сегодня с утра бригады облэнерго приступили к восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

В ведомстве также напомнили, что в ночь на вторник, 13 февраля, непогода оставила без света десять населенных пунктов в двух областях Украины. Из-за сильного снега и резких порывов ветра в Донецкой и Луганской областях сработала система защиты линий электропередач. По данным ГосЧС вчера в Донецкой области люди остались без света в девяти населенных пунктах, а в Луганской области в одном.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 14 февраля, погода в Украине останется прохладной. В восточных, Сумской, Полтавской, западных областях, а днем также и в Винницкой области ожидается небольшой снег и мокрый снег. В Карпатах и Прикарпатье синоптики прогнозируют умеренные, местами сильные осадки, днем в Одесской области мокрый снег и дождь. На остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром в стране местами туман, на Левобережье местами гололед. На дорогах всей Украины, кроме юга, местами гололедица.