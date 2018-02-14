17:58 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В сети появились новые мрачные фото оккупированного Донеца - ФОТО

В Интернете в очередной раз появились новые снимки временно оккупированного Донецка. Об этом передает сообщество "Новости Донбасса" на своей странице в Twitter.

В сети появились новые мрачные фото оккупированного Донеца - ФОТО

Отметим, что на снимках можно увидеть пустующие улицы города. Так, кадры сделаны в разных районах города, но везде видны безлюдные пустующие улицы. Даже солнечная погода погода не добавляют жизни и активности в этом городе.

На одном из снимков фотограф запечатлел одинокую бабушку, которая кормит голубей посреди площади.

Пользователи соцсети отреагировали на фото в комментариях и делятся воспоминаниями об этих местах, а также обсуждают сложившуюся ситуацию на востоке Украины.

"Больно… Очень", - комментирует пост один из пользователей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Донецкой области в городе Мариуполь произошло столкновение маршрутки с легковушкой, в результате аварии погиб один человек, еще 8 пострадали.

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