В сети появились новые мрачные фото оккупированного Донеца - ФОТО

Отметим, что на снимках можно увидеть пустующие улицы города. Так, кадры сделаны в разных районах города, но везде видны безлюдные пустующие улицы. Даже солнечная погода погода не добавляют жизни и активности в этом городе.

На одном из снимков фотограф запечатлел одинокую бабушку, которая кормит голубей посреди площади.

Пользователи соцсети отреагировали на фото в комментариях и делятся воспоминаниями об этих местах, а также обсуждают сложившуюся ситуацию на востоке Украины.

"Больно… Очень", - комментирует пост один из пользователей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области в городе Мариуполь произошло столкновение маршрутки с легковушкой, в результате аварии погиб один человек, еще 8 пострадали.