В сети появились новые мрачные фото оккупированного Донеца - ФОТО

В Интернете в очередной раз появились новые снимки временно оккупированного Донецка. Об этом передает сообщество "Новости Донбасса" на своей странице в Twitter.
Отметим, что на снимках можно увидеть пустующие улицы города. Так, кадры сделаны в разных районах города, но везде видны безлюдные пустующие улицы. Даже солнечная погода погода не добавляют жизни и активности в этом городе.
На одном из снимков фотограф запечатлел одинокую бабушку, которая кормит голубей посреди площади.
Пользователи соцсети отреагировали на фото в комментариях и делятся воспоминаниями об этих местах, а также обсуждают сложившуюся ситуацию на востоке Украины.
"Больно… Очень", - комментирует пост один из пользователей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области в городе Мариуполь произошло столкновение маршрутки с легковушкой, в результате аварии погиб один человек, еще 8 пострадали.