В Румынии от гриппа умерло 26 человек

О последних четырех летальных случаях врачи объявили во вторник, 13 февраля. Как сообщает Romвnia TV, медики сегодня подтвердили наличие вируса гриппа у четырех других людей, умерших в последнее время.

Это две женщины и двое мужчин из районов Мурешор, Илфов и Яссы. Все пациенты страдали от хронических заболеваний и не вакцинировались от гриппа, - пояснили врачи.

Смертельные случаи из-за гриппа подтверждены Национальным центром по контролю инфекционных заболеваний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро вторника, 13 февраля, в Киевской области на карантин закрыли все школы в нескольких населенных пунктах. Киевская областная государственная администрация констатирует прекращение занятий в Вышгородском районе, в поселках Бровары, Борисполь, Фастов, Буча и Переяславе-Хмельницкий. Карантин объявлен из-за вспышки гриппа и ОРВИ.