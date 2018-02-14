В Нацполиции определили самые криминальные города

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, именно Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений. В свою очередь, наименьший уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях.

Князев также добавил, что среди самых распространенных видов преступлений в Украине — кражи — "весь спектр: дома, придомовая территория, квартиры".

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", прокуратура Киевской области задержала арбитражного управляющего. Чиновник был задержан при получении 15 тысяч долларов взятки.