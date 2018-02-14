В аэропорту "Борисполь" задержали Труханова

В среду утром, 14 февраля, чиновника передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила журналистка "Радио Свобода" Наталья Седлецкая на своей страничке в Facebook.

По ее словам, Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев, рейсовым самолетом в "Борисполь". Он был сразу был задержан пограничниками, - сообщила она.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Геннадия Труханова и еще шесть должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.

Как сообщал УРА-Информ, во вторник, 13 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупцмонного бюро сообщили Одесскому городскому главе Геннадию Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Сегодня также о подозрении сообщено еще трем чиновникам из администрации города. Как сообщает пресс-служба НАБУ, сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который и подписал указанный процессуальный документ.