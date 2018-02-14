12:15 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы установят любовный рекорд на День святого Валентина - ВИДЕО

В День святого Валентина, 14 февраля, в Украине планируют пожениться 1830 пар. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает пресс-служба Минюста.

Украинцы установят любовный рекорд на День святого Валентина - ВИДЕО

Отметим, что Минюст ввел акцию "Любовь вне времени". Таким образом, все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день.

По словам Сукмановой, жениться можно будет в 58 отделах ГРАГС, которые будут работать в єтот день с 8 утра и до полуночи. Вместе с тем заместитель министра подчеркнула, что в органы ЗАГС могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, возобновить брачные обещания и еще раз пережить ощущения, которые были много лет назад.

"В отделах ГРАГС есть специально подготовленные сценарии таких торжеств, кроме незабываемых эмоций, супруги получат еще и юбилейные свидетельства",– рассказала она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на День святого Валентина в Украине будет снежно и прохладно.

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