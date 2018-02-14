20:32 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина готова к компромиссам по вопросу освобождения заложников, - Олифер

В Минске завершилась встреча в трехсторонней контактной группе.

Украина готова к компромиссам по вопросу освобождения заложников, - Олифер

Украинская сторона на встрече заявила, что готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников и ожидает скорейшего проведения второй волны освобождения. Об этом в среду, 14 февраля, на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Украины ожидает скорейшего проведения второй волны освобождения заложников. Киев призывает Россию присоединиться к трехстороннему механизму поиска пропавших без вести и пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания при участии Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей боевиков, пояснила Олифер, добавив, что пока Россия отказывается участвовать в этой работе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для возвращения задержанных в Российской Федерации, аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе украинцев.

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