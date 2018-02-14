Торговля на ОРДЛО: люди начнут устраивать протесты - ВИДЕО

Соответствующие заявление сделал эксперт по вопросам безопасности ГОСЛ Юрий Федоренко, передает корреспондент УРА-Информ.

Как утверждает эксперт, в данный момент его команда пока на получила от правоохранителей никакой информации о проблеме с продуктами. Тем не менее есть надежда, что ответ будет несмотря ни на что.

"Мы не должны давать возможность оккупанту чувствовать себя комфортно на нашей территории", - отметил Федоренко.

Также специалист по вопросам безопасности ГОСЛ сообщил, что представлено только три товара, которые поставляются на ОРДЛО.

В то же время представители указанной компании заявили, что они не имеют никакого официального отношения к продаже и экспорту продукции. От ТМ "Оболонь", и ТМ "Coca-Cola" сведений также нету.

"Очень хотелось бы обратить внимание всех производителей, на то что за каждой корпорацией в первую очередь стоят люди, которые должны осознавать действия своих поступков. Каждая такая компания, которая поставляет продукцию на эти территории должна своевременно локализировать такие каналы поставок", - считает Федоренко.

Вместе с тем украинский эксперт добавил, что в случае отсутствия адекватных действий от сотрудников СБУ и полиции, товары в дальнейшем будут поставляется на ОРДЛО. Тогда общественность и люди станут устраивать протесты до тех пор, пока границу не будет закрыто, считает он.

"Впереди в украинцев выборы, поэтому они должны сделать осознанное решение. Именно эта ситуация дает возможность переломить и взять в свои руки правительство страной. Кроме того, акции протеста начнутся в зависимости от решений и действий правительства и компаний. Если производитель осознано будет поставлять продукцию на оккупированные территории, тогда это все будет блокироваться жёсткими методами", - объяснил Юрий Федоренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общественная организация "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" зафиксировала факты реализации в Донецке украинской продукции. Среди закупленных товаров оказались: ТМ "Оболонь", ТМ "Перепелка" и ТМ "Coca-Cola".