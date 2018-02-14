Торговля на ОРДЛО: люди начнут устраивать протесты - ВИДЕО
Вопрос к специальным органам, которые контролируют перевоз целых эшелонов продукции на ОРДЛО до сих актуален. Кто за этим стоит и, почему украинская власть не принимает мер?
Соответствующие заявление сделал эксперт по вопросам безопасности ГОСЛ Юрий Федоренко, передает корреспондент УРА-Информ.
Как утверждает эксперт, в данный момент его команда пока на получила от правоохранителей никакой информации о проблеме с продуктами. Тем не менее есть надежда, что ответ будет несмотря ни на что.
"Мы не должны давать возможность оккупанту чувствовать себя комфортно на нашей территории", - отметил Федоренко.
Также специалист по вопросам безопасности ГОСЛ сообщил, что представлено только три товара, которые поставляются на ОРДЛО.
В то же время представители указанной компании заявили, что они не имеют никакого официального отношения к продаже и экспорту продукции. От ТМ "Оболонь", и ТМ "Coca-Cola" сведений также нету.
"Очень хотелось бы обратить внимание всех производителей, на то что за каждой корпорацией в первую очередь стоят люди, которые должны осознавать действия своих поступков. Каждая такая компания, которая поставляет продукцию на эти территории должна своевременно локализировать такие каналы поставок", - считает Федоренко.
Вместе с тем украинский эксперт добавил, что в случае отсутствия адекватных действий от сотрудников СБУ и полиции, товары в дальнейшем будут поставляется на ОРДЛО. Тогда общественность и люди станут устраивать протесты до тех пор, пока границу не будет закрыто, считает он.
"Впереди в украинцев выборы, поэтому они должны сделать осознанное решение. Именно эта ситуация дает возможность переломить и взять в свои руки правительство страной. Кроме того, акции протеста начнутся в зависимости от решений и действий правительства и компаний. Если производитель осознано будет поставлять продукцию на оккупированные территории, тогда это все будет блокироваться жёсткими методами", - объяснил Юрий Федоренко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общественная организация "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" зафиксировала факты реализации в Донецке украинской продукции. Среди закупленных товаров оказались: ТМ "Оболонь", ТМ "Перепелка" и ТМ "Coca-Cola".