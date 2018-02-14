Создан сайт для виртуальных полетов в космос

Отмечается, что для реализации данного проекта компания Virgin Galactic работала в тандеме с разработчиками браузера Microsoft Edge.

Как утверждают разработчики, программа способна перенести каждого желающего в космос, а также ответить на любые вопросы. Путешествие доступно в форматах 2D, 3D и WebVR.

Путешествие можно совершать как на компьютере, так и на смартфоне. При этом будут доступны те же кнопки анимации, что и в десктопном браузере.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в штате Невада прошли успешные испытания ядерного реактора Kilopower, который должен служить источником энергии для первых поселенцев на Марсе.