Сотрудники НАБУ подтвердили задержание Труханова и его зама

По словам работников спецслужб, сегодня в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП по статье 208 УПК Украины задержали Одесского городского голову и его заместителя, которых подозревают в совершении преступления.

Отмечается, что в НАБУ не называют имени задержанного заместителя Труханова. В настоящее время со всеми подозреваемыми выполняются следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По мнению правоохранительных органов, чиновники могут быть причастны к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы.

В частности, в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, ранее принадлежавшее ГП "Завод "Краян", за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии средства "продавец" попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", городскому голове Одесс Геннадию Труханову вручили подозрение. Пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора, после чего прибыли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которые вручили ему подозрение.