13:15 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Следователи вручили Труханову подозрение

Городскому голове Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение.

Следователи вручили Труханову подозрение

В среду, 14 февраля, пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора, после чего прибыли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которые вручили ему подозрение. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Вместе с тем источник в НАБУ подтвердил вручение подозрения, а также сообщил, что сегодня в Международном аэропорту "Борисполь" задержали также заместителя Труханова Павла Вугельман, который прибыл из Израиля.

В то же время в пресс-службе Одесского городского совета не смогли прокомментировать задержание Вугельмана, сославшись на отсутствие информации.

При этом в горсовете добавили, что Вугельман до 26 февраля находится в отпуске, поэтому о его передвижениях ничего не известно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Труханова задержали в международном аэропорту " Борисполь". По процедуре в течение 72 часов суд должен принять решение.

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