22:55 14.02.2018 | Общество | Новости
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Саакашвили выдали удостоверение, позволяющее жить и работать в ЕС - ФОТО

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Амстердаме получил удостоверение личности.

Саакашвили выдали удостоверение, позволяющее жить и работать в ЕС - ФОТО

Сразу по прибытию в Нидерланды ему вручили документ, которые дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Саакашвили.

При этом он отметил, что впервые за последнее время у него появился настоящий документ, удостоверяющий его личность. Вместе с тем, он заявил, что намерен вернуть себе украинское гражданство.

Напомним, 12 февраля во второй половине дня Саакашвили задержали в Киеве и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщал УРА-Информ, Саакашвили выдворили в Польшу - страну, из которой политик в последний раз приехал в Украину. Сначала об этом заявил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, затем информацию подтвердили и польские пограничники.

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