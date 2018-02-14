Саакашвили выдали удостоверение, позволяющее жить и работать в ЕС - ФОТО

Сразу по прибытию в Нидерланды ему вручили документ, которые дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Саакашвили.

При этом он отметил, что впервые за последнее время у него появился настоящий документ, удостоверяющий его личность. Вместе с тем, он заявил, что намерен вернуть себе украинское гражданство.

Напомним, 12 февраля во второй половине дня Саакашвили задержали в Киеве и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщал УРА-Информ, Саакашвили выдворили в Польшу - страну, из которой политик в последний раз приехал в Украину. Сначала об этом заявил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, затем информацию подтвердили и польские пограничники.