С 2015 года учения прошли 5052 военнослужащих Вооруженных сил Украины

Международные учения с 2015 года прошли 5052 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют данные из пресс-службы Минобороны.
Как отмечается, во время маневров было подготовлено девять батальонов ВСУ и, по меньшей мере, три батальона Нацгвардии. Помимо этого, три года назад были вооруженные знаниями около 104 инструктора украинской армии.
В настоящее время идет профессиональная подготовка очередного механизированного батальона ВСУ. В то же время американская сторона проводит ряд мероприятий по целевой подготовке отдельных подразделений и военнослужащих ВСУ как на базе учебных центров и полигонов ВСУ, так и на базе учебных центров вооруженных сил США в ФРГ и США.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины полковник Николай Швец заявил, что до 2025 года на хранение боеприпасов Минобороны выделило около 7,8 млрд гривен.