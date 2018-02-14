20:56 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура будет требовать 50 миллионов гривен залога для Труханова

Для задержанного в среду,14 февраля, городского головы Одессы Геннадия Труханова прокуратура намерена просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Прокуратура будет требовать 50 миллионов гривен залога для Труханова

На данный момент Труханов и его заместитель находятся в НАБУ, с ними продолжаются следственные действия. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, для заместителя Труханова прокуратура будет требовать 30 миллионов гривен и 10 миллионов гривен - всем другим фигурантам. Кроме того, Холодницкий заявил, что надеется, что суд по Труханову состоится сегодня.

Дела будут слушаться в Соломенском районном суде. Ходатайство уже доставлено в суд, ждем распределения", - заявил он, добавив, что сторона обвинения надеется успеть сегодня направить ходатайство об избрании меры пресечения заместителю Труханова Павлу Вугельману.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники задержали городского голову Одесса Геннадия Труханова. В среду утром, 14 февраля, чиновника передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро.

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