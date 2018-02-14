12:31 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Перелет Саакашвили в Польшу обошелся в 8 тыс. евро

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а также лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили 12 февраля покинул Украину на польском чартере. В результате перелет политика обошелся из Киева в Варшаву в 8 тысяч евро.

Перелет Саакашвили в Польшу обошелся в 8 тыс. евро

Об этом сообщает Радио свобода.

Как отмечается, самолет имеет польскую регистрацию и принадлежит авиакомпании Jet Story с бортовым номером SP-RDW. При этом представители СМИ узнали, что организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

"Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами", - подтвердили эту информацию в польской компании Jet Story.

Однако в польской компании, сдающей в аренду борт, которым транспортировали Саакашвили, отказались ответить на вопрос, кто оплатил этот перелет. Вообщем-то, выяснилось, что компания предлагает своим клиентам перелет на таком самолете в направлении Киев - Варшава за 8000 евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", группа неизвестные людей в камуфляже с оружием ворвались в киевский ресторан "Сулугуни", где в этот момент находился лидер партии "Рух Новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политики увезли в неизвестном направлении.

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