12:17 14.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Памятник воинам УПА в Харькове раскрасили в цвета польского флага – ФОТО

В самом центре Харькова памятник погибшим воинам УПА неизвестные раскрасили в цвета польского флага. Об этом сообщает Национальная полиция области.

Памятник воинам УПА в Харькове раскрасили в цвета польского флага – ФОТО

По словам правоохранителей, неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета.

Сообщение о происшествии поступило в киевский отдел полиции в 14:00 во вторник, 13 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Сейчас решается вопрос о квалификации данного события.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Константиновке Донецкой области неизвестные вандалы разгромили памятник погибшим воинам АТО. По словам полицейских, в городе поврежден памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину во время антитеррористической операции.

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