Нацбанк в среду вновь поднял курс гривны

100 долл - 2669,9480 грн;

100 евро - 3292,8469 грн;

10 российских рублей - 4,6217 грн.

При этом регулятор установил на 14 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1137.691217;

Серебро - 14.253871;

Платина - 828.363836;

Палладий - 845.532011.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 13 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2684,0367 грн;

100 евро - 3291,4342 грн;

10 российских рублей - 4,6263 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.