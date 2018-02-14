Нацбанк в среду вновь поднял курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на среду, 14 февраля, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2669,9480 грн;
100 евро - 3292,8469 грн;
10 российских рублей - 4,6217 грн.
При этом регулятор установил на 14 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1137.691217;
Серебро - 14.253871;
Платина - 828.363836;
Палладий - 845.532011.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 13 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2684,0367 грн;
100 евро - 3291,4342 грн;
10 российских рублей - 4,6263 грн.
Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.
Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.