НАТО планирует открыть две новые штаб квартиры

Как утверждает Ляйен, Германия является идеальным кандидатом для размещения нового управления НАТО. В пользу ФРГ также говорят географическое положение страны, а также обширный опыт в сфере логистики.

В ходе модернизации и реорганизации НАТО планируется создать новое управление, которое будет отвечать за осуществление быстрой транспортировки войск и вооружений.

Также предполагается, что новую штаб-квартиру могут разместить в регионе Кельн-Бонн, где находится управление вооруженных сил ФРГ, или в Ульме на юге страны. По данным издания, новое управление не будет интегрировано в уже существующую командную структуру НАТО, что позволит использовать личный состав и военные мощности для национальных учений и операций вне альянса.

Также сообщается, что еще одна новая штаб-квартира НАТО может быть создана в США. Ее задачей будет обеспечение безопасности трансатлантического воздушного и морского сообщения между Северной Америкой и Европой.

Кроме того, Йенс Столтенберг опроверг заявления о том, что создание двух новых штаб-квартир может спровоцировать новую гонку вооружений с Россией.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", расположения новой штаб-квартиры НАТО скорее всего появится в Германии уже в 2018 году. В частности, немецкий центр будет отвечать за логистику войск и военной техники и оборудования.