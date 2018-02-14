На День святого Валентина в Украине будет снежно и прохладно

В восточных, Сумской, Полтавской, западных областях, а днем также и в Винницкой области ожидается небольшой снег и мокрый снег. В Карпатах и Прикарпатье синоптики прогнозируют умеренные, местами сильные осадки, днем в Одесской области мокрый снег и дождь. На остальной территории - без существенных осадков.

Ночью и утром в стране местами туман, на Левобережье местами гололед. На дорогах всей Украины, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 метров на секунду, днем в южной части отдельные порывы 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Однако осадков синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 6-8 градусов. Днем будет от 1 до 3 градусов мороза.

На западе Украины ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 2-8 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза.

На севере страны сегодня без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 4-10 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза.

В центре Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха составит 3-9 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 2 градусов до минус 4 градуса.

На востоке страны также небольшой снег, ночью и утром местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, в Донецкой области 1-6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза.

На юге Украины ночью и утром местами туман, в Одесской области днем местами гололед. Температура воздуха ночью будет от 0 до минус 5 градусов. Днем будет от 0 до 6 градусов тепла.

В Крыму сегодня без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов. Днем потеплеет до 4-9 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память мученика Трифона. О погоде наши предки судили по небу: если на Трифона небо было усыпано звездами, то ожидали поздней весны. Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня судили о погоде до конца зимы: Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля.