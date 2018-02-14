Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Мэр года"

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Главное – люди увидели, что город может меняться, у него есть перспектива.

Начало преображения нашего города (новые дороги, реконструкции исторических и рекреационных зон, обязательность велоинфраструктуры и безбарьерности на всех дорогах, которые ремонтируются, новый сквер им. Богдана Хмельницкого, отремонтированный подземный переход около гостиницы "Украина").

Ваш жизненный девиз: "Вижу цель – не вижу препятствий".

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Директором Черниговского радиозавода.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Сделать Чернигов одним из самых успешных городов Украины и разговаривать с европейскими и мировыми партнерами на равных.

Быть сегодня успешным – это… смотреть на шаг, а лучше на несколько шагов вперед.

Ваш любимый афоризм?: Много любимых. Например: "Делай то, что должно, и будь что будет", "Чого ми бідні – бо дурні, а чого ми дурні – бо бідні", "Вам "шашечки" или ехать?".

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе?: Многовековой историей Чернигова, с которого начиналась Киевская Русь. А сегодня тем, что люди начинают более бережно относиться к городу и беречь то, что создается.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром?: Бывший мер города Мемминген, мой друг Иво Хольцингер. Он проработал на своей должности 36 лет, пережил объединение Германии и много правительств. А сейчас спокойно ходит по улицам родного города, к нему относятся с огромным уважением все горожане. В Украине по реальным результатам примером может быть Геннадий Кернес.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь?: Три главных проблемы.

1. Ментальность людей. 90% не понимают, что многоэтажки – это их собственность вместе с крышами, внутриподъездным пространством, внутридомовыми коммуникациями. Люди не понимают, что инфраструктура города в ужасном состоянии, её срочно нужно поэтапно менять. На это нужны деньги.

- Нам никто ничего не должен. Судьба города в наших руках. Или живем красиво: учим детей в классах по 20 человек, ходим в школы в 1 смену, 90 тыс. человек ездит бесплатно и тратим на это более 5% собираемых налогов. Или меняем сознание.

- Налоги надо платить. За все блага надо заплатить, чтобы их иметь. И т. д.

2. Состояние инфраструктуры и прежде всего сетей, дорог, генерации. Масштабы и цена этого вопроса являются неподъемными для большинства городских бюджетов и это является большой проблемой для Украины. И неправильно ограничиваться расхожей фразой: "У Вас самоврядування, много денег – Вы и разбирайтесь".

3 .Страшная демографическая ситуация, плюс огромная трудовая миграция.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?:

Денег должно быть достаточно. Но счастье – делать то, что доставляет радость для тебя и окружающих людей, строить, созидать, развивать себя и свою команду. Счастье – жить с радостью от каждого прожитого и проработанного дня.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Создам команду, которая перестроит мир.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Много недостатков. Могу загнать себя и других. Не терплю тупости и безразличия. Отвлекаюсь на красивых женщин.

Есть ли у Вас любимая книга?: Сейчас, к сожалению, читаю мало. Из любимых много – это и "Война и мир", без шуток, и трилогия Т. Драйзера, и "Зеленый Король", автора не помню.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Я бы не хотел подружиться, но хотел бы поучиться у многих выдающихся людей, даже если некоторые из них были полководцами, промышленниками-меценатами, царями или диктаторами.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город?: Я не хочу никаких чудес, потому что их не бывает. Всего нужно достигать кропотливым трудом. Я хочу, чтобы мой город обрел амбиции, стал развиваться и получил таким способом право на своё будущее.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Я не астроном. Это странный для меня вопрос. Назвал бы "Чернигов" или "Украина", или "Земля-2".

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Туда, где нужны инвестиции – прежде всего в Чернигов.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Если даст Бог дожить – готов ответить на этот вопрос в 75 лет. Это возраст, в котором планирую уйти на отдых.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Спортзал. Несколько дней совместного отдыха с семьей. Баня. Совместный ужин с командой или с бизнес-партнерами. Рыбалка, охота, футбол – не моё…

Алла ГИНАК

Белгород-Днестровский городской голова.

Обладательница титула "Женщина года-2012 Одесской области",

медали "Патриот Одесщины", юбилейной награды "175 лет Касперовской иконе Божьей Матери" за заслуги перед Украинской Православной Церковью,

Лауреат Международного проекта "Украина от края до края. Знаменитые имена Одесщины", лауреат рейтинга "100 влиятельных одесситов 2017 года".

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Каждый новый год моей работы на посту городского головы результативнее и динамичнее предыдущего, поэтому буду говорить лишь о 2017 годе и начале этого года. Главные успехи, если из недавнего, это - привлечение в Украину серьезных благотворительных фондов из США и Западной Европы. Благодаря им, городские школы, детсады, больницы нашего города получают современную мебель и принадлежности, а для социально незащищенных семей открыт бесплатный банк одежды. Я считаю, что в наше экономически сложное время такая работа, а по сути, широкоформатный социальный проект, просто необходима.

Второе событие, имеющее для меня огромное значение - это открытие американской бесплатной школы английского языка, в которой первыми студентами стали воспитанники детских домов и приютов. Это удалось благодаря моим переговорам с меценатами во время поездки в США, а далее было налажено тесное сотрудничество между нашим и американским благотворительным фондом. Ребята будут учиться у лучших педагогов, получат сертификаты, а также шанс на дальнейшее образование и поездки в США.

Третьим событием, которое запомнилось мне как мэру в 2017 году, стало, конечно принятие инициированного мной "Бюджета участия", в реализации которого смог принять участие каждый житель города. Победившие проекты уже в работе, а те идеи, которые не вошли в списки победителей в прошлом году, мы решили реализовать в 2018-м! Я считаю, что такие проекты лучше всего отражают всю суть местного самоуправления и значение децентрализации.

Ну и кроме всего этого, уникальными по своей важности для меня стали такие события 2017-го, как выделение квартир, полностью отремонтированных и обставленных всем необходимым, от мебели до бытовых приборов, выпускникам детских домов. А также открытие на базе городской больницы отделения гемодиализа, которое, без преувеличения, спасает жизни.

Ваша "Формула успеха": Наверное, моя формула успеха - это доводить все начатое до конца и выполнять все обещания. Ну и, конечно, все, что делается, должно быть направлено во благо. Созидать, а не разрушать!

А мой девиз, которым руководствуюсь практически всю жизнь, очень прост: "Кто, если не я?"

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Я вполне серьезно хотела быть ведущей новостей на телевидении.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Моя главная мечта – чтобы старинная Аккерманская крепость вошла в список ценностей ЮНЕСКО, а наш Белгород-Днестровский стал самым посещаемым туристическим центром юга Украины.

Быть сегодня успешным – это… значит найти себя, найти своё место в жизни. И тогда можно добиться любых поставленных целей.

Ваш любимый афоризм?: Цитирую одного из самых мною уважаемых политиков, Уинстона Черчилля: "Легче управлять нацией, чем воспитывать четверых детей"

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе? Нашей Аккерманской крепостью, конечно,- нашей "бессарабской жемчужиной"! И мою гордость разделяют все аккерманцы.

Кто, по-вашему, является образцовым мэром?: Я часто думаю об этом. Можно было бы привести в пример одного из своих коллег в рейтинге мэров мира, но мне больше импонирует первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Собчак настоял на возвращении городу его великого имени, он видел Петербург европейским, интеллигентным городом - и немало сделал для утверждения этого имиджа, возрождая музеи, открывая новые. Если бы он успел сделать все задуманное, уверена, что его "северная столица!, да и вся Россия, были бы сегодня совсем другими.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь?: Главной проблемой городов, на мой взгляд, является нехватка их полномочий, особенно, отсутствие рычагов влияния на правоохранительные органы, какие есть, например, в мэриях США. И известной бедой всех украинских полисов, вне зависимости от их масштаба, остается изношенная годами инфраструктура, дороги, а от этого напрямую зависит качество жизни в этих городах.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?:

Для мэра - счастье в деньгах, да, то есть, в размерах финансирования, благодаря которому можно решать все проблемы города! При наличии средств, вернуть в наши города, ориентированные на Европу, комфорт и нормальные условия - особого труда не составит!

Но для меня, как для просто человека, счастье - точно не в деньгах. Счастье - это большая дружная семья, где все друг друга любят, уважают и заботятся.

Продолжите фразу !Дайте мне точку опоры и я... добьюсь того, чтобы у людей изменилось отношение к власти, чтобы они снова начали доверять ей. Вера и надежда на изменения в будущем очень важны для горожан. Это вселяет в людей уверенность, что они не одни, и их интересы будут защищены, их проблемы будут услышаны и решены. Вот это моя главная цель, ради которой я пришла во власть.

Если точкой опоры выступает моральная поддержка единомышленников (и должное финансирование) то я верну веру людей в то, что местная власть работает для горожан! Это было и остается одной из моих задач на этом посту.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Смолчать не могу, когда сталкиваюсь с вопиющей несправедливостью.

Есть ли у Вас любимая книга?: "Остров Крым" Аксенова. От этой альтернативной версии истории издания 1979 года и политической сатиры сейчас, в украинских реалиях, ноет душа и есть о чем задуматься.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Мне очень импонирует легенда Британии 20 века Уинстон Черчилль.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Оно у нас есть, это чудо, даже не сомневайтесь, только о нем теперь должен узнать весь мир. Это наша генуэзская или как ее часто называют, турецкая крепость на берегу Лимана, с полувековой историей. Памятник истории и архитектуры, пережившая несколько войн и веков, она стала душой города и символом того, что наш многонациональный, но единый народ выстоит, невзирая на все испытания временем и упадком.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Аккерман.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: На наш юг!.. Сначала показала бы наш город с 2500 летней историей и великолепную Аккерманскую крепость, потом познакомила со всей Бессарабией – от заката на Днестровском лимане и до лебедей на "нулевом километре" в Вилково. Угостили бы мы президента США нашим знаменитым вином, дали бы ощутить щедрость и колорит нашего многонационального края. Поверьте, мы знаем, чем удивить!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни?: Самое большое достижение в жизни женщины - конечно, дети!

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Единение с природой - не важно, лес это, река, поле или море…

Виталий МАЛЕЦКИЙ

Мэр города Кременчуга

За заслуги перед Украинским народом в декабре 2016 года награжден Грамотой Верховной Рады Украины.

В июне 2017 получил Благодарность Премьер-министра Украины за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году:

- Одним из крупнейших событий в нашем городе в прошлом году стало подписание соглашения с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении кредитных средств на проект "Обновление городского электротранспорта в г.Кременчуге" в сумме 8 миллионов евро.

Кроме этого, благодаря нашим партнерам - ЕБРР, было привлечено гранты в сумме 2 миллионов евро от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р).

Мы единственные в Украине, кто получил такой грант. Проектом обновления городского электротранспорта предусмотрено приобретение 50 новых троллейбусов с низким полом, в том числе 10 единиц транспорта на автономном ходу, и восстановление транспортной инфраструктуры на правобережной части города.

- В 2017 году впервые в истории города было построено и отремонтировано 157 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. Был введен в эксплуатацию новый коммунальный современный асфальтовый завод отечественного производства.

- С 2017 года в Кременчуге заработала программа "Стоп-инфаркт". В рамках программы людям, которые заболели острым инфарктом миокарда, бесплатно выполняются лечебно-диагностические вмешательства: коронарография и стентирование, позволяющие спасти жизнь и снизить риск инвалидизации вследствие болезни. 2017 год выделено более 2 миллионов гривен, благодаря этому спасены более 200 человеческих жизней.

- Новогодняя елка, которая была установлена ​​в декабре 2017 года на главной площади города Кременчуга, признана лучшей в Украине по результатам конкурса от Укринформа. Кстати, высота кременчугской красавицы - 20 метров. Елку в этом году украсили 946 шарами, а также полусферами и каплями. 1200 метров гирлянд образовали "звездное небо" над Рождественским городком. Все это образовало чрезвычайно изысканную композицию, которая на праздники радовала кременчужан и гостей города.

Ваш жизненный девиз: Только упорный ежедневный труд является залогом успеха. Мой жизненный девиз: работать, работать и еще работать.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: В детстве мечтал стать строителем. Мой отец работал машинистом автокрана, а мне нравилось составлять из конструктора дома, творить, придумывать какие-то интересные решения.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Моя мечта – сделать Кременчуг лучшим городом в Украине.

Быть сегодня успешным - это ... идти в ногу со временем, уметь предвидеть основные направления развития общества, не бояться смотреть людям в глаза.

Ваш любимый афоризм?: "Дорогу осилит идущий".

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем городе?: Горжусь особым менталитетом кременчужан.

Кто, по Вашему мнению, является образцовым мэром?: Для меня образцовым городским головой есть, наверное, мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, которому жители "Большого яблока" дважды доверяли управлять мегаполисом. Он первым в мире ввел в жизнь "Теорию разбитых окон", которая рекомендует прекращать зло в зачаточном состоянии, пока оно не разрослось. Это привело к резкому снижению уровня преступности в Нью-Йорке на 50-70%. Джулиани удалось резко сократить количество безработных в городе, сократить или отменить 23 налога, но, вместе с тем, ликвидировать и дефицит городского бюджета. Восстановление благоустройства, создание новых мест отдыха и многое другое улучшило имидж Нью-Йорка, что, в свою очередь, увеличило количество туристов.

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь?: На мой взгляд, главная проблема украинских городов – это изношенность коммунальных сетей: теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения и тому подобное. Именно ее нужно решать в первую очередь.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье – в отношениях. Отношениях с коллегами, партнерами, жителями города. Есть большое желание выстроить конструктивный социальный диалог, начиная от продавца на стихийном рынке до руководителя мощного предприятия.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я ... сделаю мир лучше.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Признаюсь, немного завидую своему коту Тимофею.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток?: Считаю недостатком мою придирчивость к мелочам.

Есть ли у Вас любимая книга?: Моя любимая книга - "Кобзарь" Тараса Шевченко. Часто перечитываю его произведения, ведь и сегодня его мысли актуальны.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Возможно, с Лешеком Бальцеровичем, польским экономистом, политиком, идейным вдохновителем польских экономических реформ (так называемой "шоковой терапии"). Он разработал план ускоренного перехода страны с плановой экономикой в ​​страну с рыночным хозяйством – план Бальцеровича.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Если говорить о чудесах света, то я перенес бы в Кременчуг Египетские пирамиды. Они являются символом того, что меняются эпохи и поколения людей, а то, что создано человеческим разумом и человеческими руками – живет вечно.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?: Новую планету я назвал бы Киевская Русь, в честь нашего первого государства.

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?: Я бы пригласил заокеанского гостя в путешествие по Днепру. Начиная от Киева, колыбели нашей истории, вплоть до Запорожья, до славной Хортицы, где была Запорожская Сечь. А посередине этого пути – наш Кременчуг, который расположен в самом сердце Украины.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни?: Наибольшим для себя достижением считаю возможность реализовать себя на своей нынешней должности.

Какое занятие для Вас – лучший отдых?: Я отдыхаю, когда выращиваю цветы. Люблю также рыбачить.

Анатолий ФЕДОРЧУК

Бориспольской городской голова.

Награды: Орден "За заслуги III степени"; Почетная грамота Кабинета Министров Украины; Благодарность Премьер-министра Украины; Грамота Верховной Рады Украины; Почетная грамота Верховной Рады Украины.

Три главных события 2017 года по Вашей версии:

1) открытие детского сада "Веночек" на 115 мест, введение в эксплуатацию спортивного комплекса, строительство общеобразовательной школы;

2) установление 3-х памятников: Нестору Летописцу, Великому князю Киевскому Владимиру, а также участникам антибольшевистского восстания 1920 года и жертвам Большого террора в городе Борисполе;

3) открытие Почетного консульства Республики Молдова в городе Борисполь.

Ваша "Формула успеха": Формулу успеха вижу в том, чтобы думать, как руководитель, а выполнять работу, как начальник отдела. Последние 12 лет работаю под девизом своей первой избирательной кампании «От порядочности власти - к порядку в городе».

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Как и все ребята того времени - летчиком-космонавтом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Мечтаю жить в мирном правовом европейском государстве.

Быть сегодня успешным – это… не бояться мечтать и иметь потенциал для воплощения этих желаний в жизнь.

Ваш любимый афоризм?: Нравится фраза Лао-цзы: "Путешествие длиной в 1000 миль начинается с первого шага". В повседневной жизни чаще использую похожую украинскую народную пословицу: "Курица по зернышку клюет".

Чем вы больше всего гордитесь в вашем городе?: Больше всего горжусь уникальными инновационными предприятиями города, которые являются успешными и известными в Украине и за ее пределами: ГП "Международный аэропорт "Борисполь", ЧАО "ПентоПак", ООО "Фармекс Групп", ЧАО "Лантманнен Акса", Бориспольский филиал ООО с иностранными инвестициями "Проктер энд Гембл Украина", ЧАО "Агробудмеханизация", КП ВКХ "Бориспольводоканал".

Кто, по-вашему, является образцовым мэром?: Мэр Сеула Ли Мен Бак (2002-2006 года).

Главная проблема всех украинских городов, которую нужно решать в первую очередь?: Утилизация мусора.

Если счастье не в деньгах, то в чем? J А если все-таки в деньгах, то почему? Счастье - это самореализация, а деньги - лишь один из инструментов для этого.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... Самая надежная опора в жизни - это внутренний стержень, и именно над его укреплением следует работать, не рассчитывая на внешние точки опоры.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Желание держать все под контролем.

Есть ли у Вас любимая книга?: Эндрю Мэтьюз "Живи легко" и книги Мирослава Дочинца.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С выдающимся бориспольцем, этнографом, фольклористом, автором слов Государственного Гимна Украины Павлом Платоновичем Чубинским.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Не стоит искать чудеса за рубежом. Любой город может привлечь и заинтересовать, если не чудесами, то своей самобытностью, поскольку потенциал каждой территориальной общины - неисчерпаем.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Тысячелетия Борисполя.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: В первую очередь пригласил бы посетить Кнышовый мемориальный парковый комплекс в Борисполе.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Главным достижением считаю возможность вместе с единомышленниками творить историю своего города. Не ошибается тот, кто не работает, поэтому важно не зацикливаться на ошибках, а анализировать их и идти дальше, используя полученный опыт.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Лучший отдых для меня - это время, проведенное в кругу семьи. Люблю театр, кино, книги, экскурсии по историческим местам Украины.