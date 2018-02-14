День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля - ФОТО

Так, День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен. К примеру, в Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с ХІІІ века, в США — с 1777 года. Поскольку, это не только праздник романтики, любви и нежности.

Как сообщают различные источники, праздник окутан многими легендами, и никто точно не знает, существовал ли святой Валентин и действительно ли он впервые подарил возлюбленной романтическую валентинку.

Священник Валентин

Согласно одной легенде в 269 году н.э. римский император Клавдий II стремился завоевать весь мир, однако для осуществления экспансии ему приходилось собирать сильную армию. Поскольку семейный институт удерживал мужчин от военной службы, император издал указ о запрете женитьбы во время военной службы.

Однако молодой священник Валентин, который еще занимался естественными науками и медициной, не слушал приказов Клавдия II и втайне от всех венчал влюбленных. Когда император узнал об этом, то приговорил Валентина к смертной казни. Но во время ожидания исполнения смертного приговора, Валентин в тюрьме влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию и исцелил ее.

Перед казнью он оставил ей прощальное послание и подписал его "Твой Валентин". Именно с этим невероятным моментом и проявлением любви связывают и появление Дня всех влюбленных, и обычай дарить валентинки. Священнику отрубили голову, а позже Валентин был канонизирован католической церковью. В 496 году Папа Римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

История возникновения валентинки

Согласно легендам, древний обычай посылать любимым открытки в День святого Валентина также возник в Средние века. Так, самой первой валентинкой в мире считается записка, отправленная герцогом Карлом Орлеанским в 1415 году.

Кто из знаменитостей родился в этот день:

1859 — Джордж Феррис (умер в 1896), американский инженер, создатель колеса обозрения.

1936 — Анна Герман (умерла в 1982), польская певица.

1947 — Борис Штерн (умер в 1998), украинский писатель-фантаст.

1988 — Анхель Ди Мария, аргентинский футболист, олимпийский чемпион.

1992 — Кристиан Эриксен, датский футболист.

День влюбленных - это символический день для проявления немного большего внимания и любви тем людям, которые находятся рядом с вами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в День святого Валентина, 14 февраля, в Украине планируют пожениться 1830 пар.