Боевики продолжают применять крупнокалиберные минометы на Донбассе - ВИДЕО

Боевики систематически обстреливали из крупнокалиберных минометов позиций вооруженных сил Украины. К счастью, никто из военнослужащих за вчерашний день не пострадал.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные в целом за минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 14 прицельных обстрелов.

По данным штаба, боевики активизировались возле Светлодарской дуги. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим позициям неподалеку Троицкого. Также недалеко от прифронтового населенного пункта противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого обстрелы продолжались более пяти часов, выпустив по нашим позициям около 150 снарядов и мин.

Кроме того, враждебная активность наблюдалась также и на подступах к Луганскому, где противник выпустил более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. При этом боевики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки и Попасной агрессор вел огонь из 82-мм минометов. В частности, со стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорска, Зайцевого и Станицы Луганской.

Напомним, за минувшие сутки, понедельник, 12 февраля, по всей линии соприкосновения, противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня погиб один украинский воин. Еще двое наших защитников были ранены.