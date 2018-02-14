Боевики препятствуют восстановлению электроснабжения в Марьинке

В Донецкой области боевики блокируют все возможные восстановления электроснабжения, тем самым обостряют гуманитарную ситуацию на Донбассе. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.
Согласно информации, жители населенного пункта Марьинка готовы ценой собственной безопасности гарантировать специалистам ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" безопасность проведения работ по восстановлению электроснабжения до своего города.
Так, из-за повреждения во время обстрела боевиками еще, 4 февраля 2018 года, трансформаторной подстанции и воздушной линии 6 кВ без электроснабжения осталось около 160 потребителей.
В таком случае, "Донецкоблэнерго" подало заявку на проведение ремонтно-восстановительных работ на этих объектах.
Как сообщили в регуляторе, украинская сторона предоставит все необходимые гарантии безопасности проведения работ, при содействии ОБСЕ переданы в ОРДО.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики бандформирований семь раз нарушали режим тишины.