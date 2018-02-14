Боевики препятствуют восстановлению электроснабжения в Марьинке

Согласно информации, жители населенного пункта Марьинка готовы ценой собственной безопасности гарантировать специалистам ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" безопасность проведения работ по восстановлению электроснабжения до своего города.

Так, из-за повреждения во время обстрела боевиками еще, 4 февраля 2018 года, трансформаторной подстанции и воздушной линии 6 кВ без электроснабжения осталось около 160 потребителей.

В таком случае, "Донецкоблэнерго" подало заявку на проведение ремонтно-восстановительных работ на этих объектах.

Как сообщили в регуляторе, украинская сторона предоставит все необходимые гарантии безопасности проведения работ, при содействии ОБСЕ переданы в ОРДО.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики бандформирований семь раз нарушали режим тишины.