11:35 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики препятствуют восстановлению электроснабжения в Марьинке

В Донецкой области боевики блокируют все возможные восстановления электроснабжения, тем самым обостряют гуманитарную ситуацию на Донбассе. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Боевики препятствуют восстановлению электроснабжения в Марьинке

Согласно информации, жители населенного пункта Марьинка готовы ценой собственной безопасности гарантировать специалистам ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" безопасность проведения работ по восстановлению электроснабжения до своего города.

Так, из-за повреждения во время обстрела боевиками еще, 4 февраля 2018 года, трансформаторной подстанции и воздушной линии 6 кВ без электроснабжения осталось около 160 потребителей.

В таком случае, "Донецкоблэнерго" подало заявку на проведение ремонтно-восстановительных работ на этих объектах.

Как сообщили в регуляторе, украинская сторона предоставит все необходимые гарантии безопасности проведения работ, при содействии ОБСЕ переданы в ОРДО.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики бандформирований семь раз нарушали режим тишины.

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