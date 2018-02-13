Во вторник по всей Украине будет морозно, на западе снег

Так, в ближайшие сутки погоду южной части, восточных и Днепропетровской областей будет определять циклон с центром вблизи Крыма, который обусловит мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, порывы восточного ветра 15-20 метров на секунду. На остальной территории Украины в отдалении от циклона местами ожидается небольшой снег.

Температура ночью и днем в южных областях от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, тогда как в восточных областях ночью 3-8 градусов мороза.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Вместе с тем осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов мороза.

На западе Украины местами снег, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха ночью опустится до минус 3-9 градусов. Днем будет от 1 до 6 градуса мороза.

На севере страны во вторник без осадков, местами в Сумской и Житомирской областях снег, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до минус 4-9 градусов. Днем температура воздуха составит 1-6 градусов ниже нуля.

В центре Украины синоптики осадков не обещают. Вместе с тем местами в Винницкой, Полтавской и Днепропетровской областях пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 2-8 холодных градусов. Днем температура воздуха составит 1-6 холодных градусов.

На востоке страны сегодня снег, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха опустится до 2-7 градусов ниже нуля, в Харьковской области до 9 градусов. Днем столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов со знаком минус.

На юге Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов.

В Крыму сегодня без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-6 теплых градусов. Днем потеплеет до 3-8 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи. Наши предки заметили: если днем 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.