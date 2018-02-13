09:32 13.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине непогода обесточило десять населенных пунктов в двух областях

В Украине в ночь на вторник, 13 февраля, непогода оставила без света десять населенных пунктов в двух областях.

В Украине непогода обесточило десять населенных пунктов в двух областях

По состоянию на семь часов утра из-за сильного снега и резких порывов ветра в Донецкой и Луганской областях сработала система защиты линий электропередач. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, на данный момент в Донецкой области люди остаются без света в девяти населенных пунктах, а в Луганской области в одном.

Вместе с тем глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что без электричества в области осталось почти 23 тысяч жителей юга Донетчины. Налипание влаги на проводах электросети привело к порыву и как следствие - отключению 17 840 абонентов в Мариуполе, 2 385 в нескольких поселках Мангушского района, двум тысячпм - в Талаковке и 725 в Чермалыке, – написал глава области сегодня утром на своей страничке в социальной сети, заверил, что к концу дня все будет отремонтировано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ближайшие сутки погоду южной части, восточных и Днепропетровской областей будет определять циклон с центром вблизи Крыма, который обусловит мокрый снег, на юге с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, порывы восточного ветра 15-20 метров на секунду.

На остальной территории Украины в отдалении от циклона местами ожидается небольшой снег. Температура ночью и днем в южных областях от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, тогда как в восточных областях ночью 3-8 градусов мороза.

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