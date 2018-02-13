В Украине для урегулирование ситуации требуется 20 тыс миротворцев, - ООН

Согласно информации источника, требуется не только сам факт введения миротворцев. Это должны быть военные с опытом проведения операций в "горячих" точках, такие как Швеция или Бразилия. Трудности могут возникнуть с количеством миротворцев, так как Москва явно будет не готова увидеть 50 тыс человек на Донбассе, необходимо будет внедрять и военных из стран, которые лояльны России, вроде Белоруссии или Сербии.

Отдельно в Мюнхене поднимался вопрос наличия в Украине летального вооружение, которое Вашингтон немерен предоставить официальному Киеву в ближайшие дни.

Кроме того, политики России, Украины, Германии и Франции в Мюнхене будут обсуждать варианты введения миротворческого контингента.

Как сообщалось в "Ура-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что введение миротворческой миссии на Донбассе поможет сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки.