В Смеле снова отключили отопление

Отметим, что по этому поводу ПАО "Черкассыгаз" уже призвал в кратчайшие сроки погасить задолженность за использованный в январе газ.

Как заявил глава Черкасской областной госадминистрации Юрий Ткаченко, в Смеле есть коммунальное предприятие, которое должно на сегодняшний день взять на себя обязательства по отоплению всего города.

"Для того, чтобы получить номинацию, в соответствии с законодательством "Нафтогаз" требует погашения долгов", - подчеркнул глава Черкасской областной госадминистрации Юрий Ткаченко.

В настоящее время происходят судебные процессы в отношении этих долгов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черкассах жители городка Смелы разгромили помещение Приднепровского районного суда. Такие действия были предприняты людьми после того, как судья решил отпустить на поруки народного депутата Ивана Фурсина руководителя ООО "Смела Энергоинвест" Андрея Карпенко, компания которого должна обеспечивать город теплом.