В понедельник на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены - ВИДЕО

В результате вражеского огня погиб один украинский воин. Еще двое наших защитников были ранены.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении вчера в районе населенного пункта Крымское боевики несколько раз в течение суток вели огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Попасной они применили минометы калибра 82-мм. С гранатометов различных видов противник обстреливал украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцевого. Возле Новгородского было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении боевики применили 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному. По украинским позициям возле Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия включая крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, за минувшие сутки воскресенье 11 февраля, российски наемные войска и подчиненны им боевики девять раз открывали огонь по нашим войскам в зоне проведения антитеррористической операции. В результате вражеского огня ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.