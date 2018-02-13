В понедельник на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены - ВИДЕО
За минувшие сутки, понедельник, 12 февраля, по всей линии соприкосновения, противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
В результате вражеского огня погиб один украинский воин. Еще двое наших защитников были ранены.
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на луганском направлении вчера в районе населенного пункта Крымское боевики несколько раз в течение суток вели огонь по опорным пунктам ВСУ из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Попасной они применили минометы калибра 82-мм. С гранатометов различных видов противник обстреливал украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцевого. Возле Новгородского было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.
На донецком направлении боевики применили 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному. По украинским позициям возле Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия включая крупнокалиберные пулеметы.
Напомним, за минувшие сутки воскресенье 11 февраля, российски наемные войска и подчиненны им боевики девять раз открывали огонь по нашим войскам в зоне проведения антитеррористической операции. В результате вражеского огня ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.
За прошедшие сутки четверг, 8 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.