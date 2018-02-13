08:15 13.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина в Минске поднимет вопрос о возобновления работы КПВВ "Золотое", - Ирина Геращенко

Украинская сторона на заседании в Минске намерена поставить вопрос о возобновлении работу контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

Украина в Минске поднимет вопрос о возобновления работы КПВВ

Здесь более жесткую позицию должны занять также и партнеры по нормандскому формату на переговорах с Россией, и представители ОБСЕ в Минске. Об этом во вторник утром, 13 февраля, на своей страничке в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, на данный момент на Луганщине нет ни одного автомобильного КПВВ, а местные жители ездят по полностью разбитой дороге 2,5 часа до Станицы Луганской, где работает пешеходный чек поинт, - сообщила Геращенко.

Напомним, как сообщила УРА-Информ, в конце декабря сообщалось, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявляет, что боевики в Донбассе продолжают блокировать возобновление работы контрольного пункта въезда-выезда " Золотое". Тут поддерживаемые Россией боевики на Донбассе не открыли контрольный пункт въезда-выезда "Золотое", и он работает только с украинской стороны.

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