16:33 13.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Торговля на ОРДЛО: продукция попадает напрямую из Украины - ВИДЕО

Общественная организация "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" зафиксировала факты реализации в Донецке украинской продукции. Среди закупленных товаров оказались: ТМ "Оболонь", ТМ "Перепелка" и ТМ "Coca-Cola". 

Торговля на ОРДЛО: продукция попадает напрямую из Украины - ВИДЕО

Соответствующие заявление сделал эксперт по вопросам безопасности ГОСЛ Юрий Федоренко, передает корреспондент УРА-Информ.

По словам Федоренко, если даже продукция прошла путь с Украины в Белоруссию, потом в Россию и на оккупированные территории, то ценовая политика учитывая расходы на транспорт была бы в разы больше, чем есть сейчас.

"Всем и так понятно, что эта продукция попадает напрямую из Украины. Но ведь на это есть законный запрет. Тогда логический вопрос к правительству и производителям, каким образом эти товары проходят путь через границу и спокойно продается в оккупированных магазинах?", - добавил украинский эксперт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар рассказал о незаконной торговле продуктами на территории Донецкой и Луганской областей.

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