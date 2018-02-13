Стало известно число ликвидированных боевиков в ходе военной операции в Сирии

Так, с начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовали на северо-западе Сирии 1439 боевиков. В частности, за сутки подразделения турецкой армии нейтрализовали в Африне 70 курдов и боевиков "Исламского государства".

Ранее сообщалось о задержании около 600 человек, выступающих против военной операции в сирийском Африне. Так, в Турция задержали 573 человека за сообщения в социальных сетях и протесты против военной операции в Сирии.

С начала операции "Оливковая ветвь" 449 человек были задержаны за распространение террористической пропаганды в социальных сетях и 124 человека, задержанных за участие в акции протеста.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Африне на северо-западе Сирии с начала операции "Оливковая ветвь" обезврежены 1369 террористов.