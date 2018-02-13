Румыния из-за сильного снегопада объявила "желтый код" метеоопасности

В связи с непогодой Национальная метеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности. Как сообщают румынские СМИ, на территории страны ожидаются сильными снегопадами, метелями и осадками.

Уже с сегодняшнего дня с юго-западной части циклон будет распространять осадки по регионам страны. Сильные осадки снега ожидаются в горных и подгорных областях. При этом по данным синоптиков, такой уровень метеорологической ситуации продержится до 20 февраля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на японском острове Хонсю в результате снегопадов погибли пять человек. Еще минимум 73 человека были травмированы. Как сообщает телеканал NHK, наиболее распространенной причиной травм было падение с крыши во время уборки снега.