20:05 13.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Представители режима Януковича договорились дискредитировать расследований ГПУ, - Енин

Представители бывших президента Украины Виктора Януковича, первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова и бизнесмена Сергея Курченко договорились дискредитировать расследования Генеральной прокуратуры Украины.

Представители режима Януковича договорились дискредитировать расследований ГПУ, - Енин

В России состоялась встреча, где обсуждались пути противодействия существенному прогрессу расследований преступной деятельности режима времен Януковича.

Об во вторник, 13 февраля, ссылаясь на слова заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что Енин рассказал о согласованных шагах бывшего режима по дискредитации прогресса расследования по делам о УМХ-холдинга, "буровых вышек", спецконфискации путем информационных выбросов через ряд подконтрольных СМИ.

Несмотря на это, ГПУ надеется в этом году достичь существенных результатов в возвращении выведенных чиновника времен Януковича из страны активов в бюджет Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по словам Луценко, в первой половине 2018 года планируется спецконфискация еще трех миллиардов гривен средств экс-президента Виктора Януковича.

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